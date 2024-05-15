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Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №100 - Харьков (458311) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
181,41
Экономия: -13,42 грн
167,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
181,63
Экономия: -27,18 грн
154,45 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
166,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
167,50
Экономия: -10,04 грн
157,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
176,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
180,16
Экономия: -16,36 грн
163,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер (4)
175,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: блистер (4)
164,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: блистер (3)
175,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
165,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
169,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (4)
164,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
167,50
Экономия: -10,04 грн
157,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
164,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
187,10
Экономия: -19,40 грн
167,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
185,94
Экономия: -27,65 грн
158,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: блистер (3)
188,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1), блистер (1)
160,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
180,02
Экономия: -25,10 грн
154,92 грн