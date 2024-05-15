Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААнтиагрегантыКислота ацетилсалициловаяАкардЦены в аптеках

Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №50 - Харьков (328698) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: блистер (3)
92,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -6,67 грн
94,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (2)
106,94
Экономия: -4,69 грн
102,25 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
104,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -6,67 грн
94,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
102,75 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
100,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
111,48
Экономия: -16,58 грн
94,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
92,42 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
93,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
102,35 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -5,67 грн
94,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
107,42
Экономия: -9,27 грн
98,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -7,67 грн
94,32 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
93,85 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
102,48
Экономия: -4,48 грн
98,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -6,67 грн
94,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
111,67
Экономия: -6,53 грн
105,14 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -5,67 грн
94,32 грн