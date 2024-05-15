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Акард таблетки кишечно-растворимые 75 мг блистер в картонной коробке, №50 - Днепр (Днепропетровск) (328698) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
111,53
Экономия: -8,95 грн
102,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
108,01
Экономия: -5,43 грн
102,58 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -9,18 грн
94,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
106,14
Экономия: -7,74 грн
98,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), блистер (3)
109,79
Экономия: -8,03 грн
101,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -14,67 грн
94,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки кишечно-растворимые (30)
112,67
Экономия: -14,27 грн
98,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
92,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
110,58
Экономия: -12,18 грн
98,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
108,47
Экономия: -9,11 грн
99,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), блистер (2)
107,17
Экономия: -8,87 грн
98,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
108,09
Экономия: -9,98 грн
98,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
92,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
106,98
Экономия: -6,98 грн
100,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
112,85
Экономия: -13,50 грн
99,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
110,77
Экономия: -8,18 грн
102,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
101,19
Экономия: -4,39 грн
96,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
110,70
Экономия: -12,38 грн
98,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
105,70
Экономия: -7,56 грн
98,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
106,45
Экономия: -8,24 грн
98,21 грн