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Азипол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Запорожье (336701) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
222,89
Экономия: -70,89 грн
152,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (12)
220,86
Экономия: -68,86 грн
152,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
200,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
200,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
189,96 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
219,31
Экономия: -67,31 грн
152,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
223,00
Экономия: -71,00 грн
152,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (37)
189,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
200,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
217,52
Экономия: -65,52 грн
152,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
200,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
200,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
220,28
Экономия: -40,28 грн
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
200,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
200,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
223,00
Экономия: -71,00 грн
152,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
200,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
200,80 грн