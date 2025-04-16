Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
235,45
Экономия при брони: -48,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,28
Экономия при брони: -63,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
223,55
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
243,15
Экономия при брони: -55,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,24
Экономия при брони: -65,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,47
Экономия при брони: -68,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
236,52
Экономия при брони: -64,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
222,50
Экономия при брони: -3,30 грн