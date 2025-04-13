Киев (адрес не указан)
Доступно в 773 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -17,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
207,49
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,25
Экономия при брони: -59,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
204,99
Экономия при брони: -31,15 грн