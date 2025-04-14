Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
243,11
Экономия при брони: -71,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
243,29
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
243,18
Экономия при брони: -28,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
222,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -18,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,82
Экономия при брони: -48,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,61
Экономия при брони: -34,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
235,93
Экономия при брони: -47,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,33
Экономия при брони: -51,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
239,85
Экономия при брони: -64,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
236,73
Экономия при брони: -48,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,60
Экономия при брони: -52,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Не болей
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
235,34
Экономия при брони: -40,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
239,37
Экономия при брони: -64,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
234,66
Экономия при брони: -59,83 грн