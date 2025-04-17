Киев
Аргетт Дуо (Argett Duo)

Аргетт Дуо (Argett Duo)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
211,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,50
Экономия при брони: -7,12 грн
230,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
211,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
118,70
Экономия при брони: -8,65 грн
110,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,81
Экономия при брони: -70,13 грн
172,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
110,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
190,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,65
Экономия при брони: -37,37 грн
203,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
191,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
110,05 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
181,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
236,48
Экономия при брони: -63,80 грн
172,68 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -17,30 грн
220,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
190,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,41
Экономия при брони: -65,29 грн
172,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
190,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,45
Экономия при брони: -69,77 грн
172,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
190,00 грн
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