Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,50
Экономия при брони: -7,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
209,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
118,70
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,81
Экономия при брони: -70,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
240,65
Экономия при брони: -37,37 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
236,48
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,40
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
237,41
Экономия при брони: -65,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG
242,45
Экономия при брони: -69,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер №20
Delta Medical Promotions AG