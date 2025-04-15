Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
258,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,40
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
283,90
Экономия при брони: -14,29 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
257,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
245,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
245,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
265,89
Экономия при брони: -10,85 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
283,99
Экономия при брони: -73,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
304,67
Экономия при брони: -100,88 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
234,50
Экономия при брони: -10,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
304,91
Экономия при брони: -94,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
254,82
Экономия при брони: -16,54 грн