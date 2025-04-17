Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
269,13
Экономия при брони: -38,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
313,97
Экономия при брони: -83,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
257,40
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
271,67
Экономия при брони: -40,99 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
307,91
Экономия при брони: -38,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
296,32
Экономия при брони: -65,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
268,90
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
274,22
Экономия при брони: -37,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
294,93
Экономия при брони: -57,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн