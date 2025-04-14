Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,77
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
306,06
Экономия при брони: -70,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
290,49
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
313,44
Экономия при брони: -30,66 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,77
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
297,32
Экономия при брони: -34,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,01
Экономия при брони: -21,40 грн