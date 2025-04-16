Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
276,90
Экономия при брони: -43,86 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
271,08
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
271,26
Экономия при брони: -44,94 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
304,22
Экономия при брони: -77,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
295,80
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,18
Экономия при брони: -53,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,86
Экономия при брони: -35,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
275,98
Экономия при брони: -10,18 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница