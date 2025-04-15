Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
306,64
Экономия при брони: -39,54 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
278,60
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
271,95
Экономия при брони: -51,58 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
306,00
Экономия при брони: -29,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,10
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,10
Экономия при брони: -29,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
285,40
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,20
Экономия при брони: -73,86 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
257,70
Экономия при брони: -2,20 грн