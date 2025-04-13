Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 731 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
289,10
Экономия при брони: -39,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
307,24
Экономия при брони: -24,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
278,30
Экономия при брони: -34,72 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
287,96
Экономия при брони: -50,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
257,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница