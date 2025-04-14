Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
308,31
Экономия при брони: -31,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
308,55
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
304,25
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -26,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
299,21
Экономия при брони: -27,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,69
Экономия при брони: -39,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,09
Экономия при брони: -45,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,22
Экономия при брони: -23,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
301,03
Экономия при брони: -65,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
294,44
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
303,58
Экономия при брони: -36,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
293,59
Экономия при брони: -33,17 грн