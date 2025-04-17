Киев
Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)

Тивомакс-Дарница (Tiwomax-Darnitsa)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
228,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
254,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
303,79
Экономия при брони: -77,32 грн
226,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
271,60
Экономия при брони: -3,50 грн
268,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
284,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
301,08
Экономия при брони: -31,45 грн
269,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
295,50
Экономия при брони: -27,40 грн
268,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
298,97
Экономия при брони: -28,97 грн
270,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,90
Экономия при брони: -20,80 грн
268,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
300,15
Экономия при брони: -30,89 грн
269,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
303,34
Экономия при брони: -33,34 грн
270,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
295,50
Экономия при брони: -27,40 грн
268,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
297,00
Экономия при брони: -9,38 грн
287,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
288,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
273,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
294,07
Экономия при брони: -39,42 грн
254,65 грн
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