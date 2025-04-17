Киев
Соматулин Аутожель 120 мг (Somatuline Autogel120 mg)

Соматулин Аутожель 120 мг (Somatuline Autogel120 mg)

Винница (адрес не указан)
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35284,00
Экономия при брони: -1411,36 грн
33872,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
197.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,20
Экономия при брони: -667,00 грн
34937,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
199.6 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,20
Экономия при брони: -667,00 грн
34937,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
34957,00
Экономия при брони: -1398,28 грн
33558,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
202.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
38226,67
Экономия при брони: -1390,05 грн
36836,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
208.2 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
37315,40
Экономия при брони: -1356,92 грн
35958,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
452.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
34956,90
Экономия при брони: -19,70 грн
34937,20 грн
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