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Соматулин Аутожель 120 мг (Somatuline Autogel120 mg)
Соматулин Аутожель 120 мг (Somatuline Autogel120 mg)
Винница
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35284,00
Экономия при брони:
-1411,36 грн
33872,64
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
197.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,20
Экономия при брони:
-667,00 грн
34937,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
199.6 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
35604,20
Экономия при брони:
-667,00 грн
34937,20
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
34957,00
Экономия при брони:
-1398,28 грн
33558,72
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
202.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
38226,67
Экономия при брони:
-1390,05 грн
36836,62
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
208.2 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
37315,40
Экономия при брони:
-1356,92 грн
35958,48
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
452.7 км
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг шприц 0.5 мл №1
IPSEN PHARMA
34956,90
Экономия при брони:
-19,70 грн
34937,20
грн
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