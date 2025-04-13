Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1110,30 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1122,80 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, просп. Соборности, 7-А
7.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1046,00 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
10.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1046,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
10.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1015,50 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
10.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
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Открывается через 34 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
19.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1163,40 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 34 мин
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
24.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 34 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
25.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1121,56
Экономия при брони: -6,52 грн
1115,04 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается через 34 мин
Бобровица, ул. Независимости, 25
68.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1083,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 34 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 54-Д
77.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1400,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
120.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -149,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
128.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1385,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
133.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -0,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Бердичев, ул. Здоровья, 1
150.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
288,06
Экономия при брони: -44,82 грн