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Ауроподокс (Auropodox)
Ауроподокс (Auropodox)
Запорожье
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Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
71.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-48,40 грн
526,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
94.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
567,34
Экономия при брони:
-33,12 грн
534,22
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
547,25
Экономия при брони:
-20,89 грн
526,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
561,62
Экономия при брони:
-37,25 грн
524,37
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Сахновщина, ул. Центральная, 8
153.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
493,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
176.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
176.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
589,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
176.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
490,82
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
196.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-23,10 грн
551,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
196.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
196.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
563,28
Экономия при брони:
-34,93 грн
528,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
199.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
566,38
Экономия при брони:
-30,07 грн
536,31
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
199.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
614,00
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
216.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
540,61
Экономия при брони:
-19,08 грн
521,53
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 53 мин
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-23,10 грн
551,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
228.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
597,64
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
247.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
607,99
Экономия при брони:
-27,76 грн
580,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
247.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
560,81
Экономия при брони:
-25,60 грн
535,21
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
248.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
564,85
Экономия при брони:
-29,64 грн
535,21
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
251.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
607,36
Экономия при брони:
-39,22 грн
568,14
грн
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