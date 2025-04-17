Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
585,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
580,67
Экономия при брони: -37,50 грн
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
33.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
74.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
75.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
585,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 21/1
77.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
607,30
Экономия при брони: -32,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
546,57
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
561,94
Экономия при брони: -23,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 85
111.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
533,17
Экономия при брони: -20,85 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
111.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
587,30
Экономия при брони: -33,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
111.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
606,76
Экономия при брони: -0,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
119.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
607,30
Экономия при брони: -43,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 05:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28/4
124.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
607,30
Экономия при брони: -32,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
134.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
541,00
Экономия при брони: -16,23 грн