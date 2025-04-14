Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
13.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
601,90
Экономия при брони: -21,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Аптека низких цен
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 12/3
164.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
550,20
Экономия при брони: -28,82 грн
Аптека низких цен
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
171.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
536,02
Экономия при брони: -19,71 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
250.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
257.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
284.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
544,39
Экономия при брони: -20,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
286.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
549,10
Экономия при брони: -22,74 грн
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
303.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Александрия, просп. Соборный, 92
303.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
304.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
312.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
585,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Бажаемо здоровья
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
328.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Здорова родина
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
344.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
348.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
585,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
349.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
566,81
Экономия при брони: -23,64 грн
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
369.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
370.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн