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Ауроподокс (Auropodox)
Ауроподокс (Auropodox)
Николаев
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
614,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
615,13
Экономия при брони:
-35,14 грн
579,99
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
147.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
552,47
Экономия при брони:
-36,16 грн
516,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 12/3
166.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
545,96
Экономия при брони:
-24,58 грн
521,38
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-23,10 грн
551,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
179.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
544,34
Экономия при брони:
-19,97 грн
524,37
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
179.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
597,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
180.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
550,69
Экономия при брони:
-24,33 грн
526,36
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
192.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
490,82
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
210.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
589,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
210.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
490,82
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
211.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
267.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
571,53
Экономия при брони:
-37,31 грн
534,22
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
269.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-48,40 грн
526,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
309.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
585,20
Экономия при брони:
-33,30 грн
551,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
319.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Соборности, 3
330.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
551,51
Экономия при брони:
-30,13 грн
521,38
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
344.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
346.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони:
-23,10 грн
551,90
грн
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