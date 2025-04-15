Киев
Ауроподокс (Auropodox)

Ауроподокс (Auropodox)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
490,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
491,27 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
493,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
526,60 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:40
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
564,44
Экономия при брони: -1,12 грн
563,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 17:45
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
42.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
551,90 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 30
64.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
610,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
513,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
513,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
65.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
555,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
65.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
526,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -61,90 грн
513,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/2
66.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -61,90 грн
513,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:50
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
562,84 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
85.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
603,30 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
114.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
653,79 грн
Ровно-медфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Демидовка, ул. Мира, 26
114.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
406,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
115.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,87
Экономия при брони: -39,56 грн
536,31 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мазепы, 28
116.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
512,21
Экономия при брони: -2,80 грн
509,41 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 11 мин
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 35
117.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
492,70 грн
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