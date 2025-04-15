Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека бам
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Здорова родина
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
564,44
Экономия при брони: -1,12 грн
Подорожник
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
42.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Эко аптека
Шептицкий, ул. Сокальская, 30
64.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Здорова родина
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
65.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
65.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Подорожник
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -61,90 грн
Подорожник
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/2
66.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -61,90 грн
Здорова родина
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Пульс
Броды, ул. Леси Украинки, 21
85.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
114.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Ровно-медфарм
Демидовка, ул. Мира, 26
114.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
115.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,87
Экономия при брони: -39,56 грн
Здорова родина
Тернополь, ул. Мазепы, 28
116.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
512,21
Экономия при брони: -2,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 11 мин
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 35
117.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma