Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
561,62
Экономия при брони: -37,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
547,25
Экономия при брони: -20,89 грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 92
86.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
87.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
109.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
116.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
567,34
Экономия при брони: -33,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
120.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
153.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
189.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
541,06
Экономия при брони: -24,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
202.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
202.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
563,28
Экономия при брони: -34,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
202.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
203.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
566,38
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Соборности, 3
208.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
554,13
Экономия при брони: -32,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 12/3
226.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
550,20
Экономия при брони: -28,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
229.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
236.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
556,84
Экономия при брони: -20,53 грн