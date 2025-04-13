Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
597,43
Экономия при брони: -29,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
572,57
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
563,18
Экономия при брони: -27,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
612,54
Экономия при брони: -32,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
555,29
Экономия при брони: -28,34 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
611,14
Экономия при брони: -30,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
571,03
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
559,45
Экономия при брони: -23,69 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
568,80
Экономия при брони: -19,81 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
73.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
559,01
Экономия при брони: -37,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
97.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
558,72
Экономия при брони: -30,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
133.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
566,38
Экономия при брони: -30,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 13-А
141.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
141.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
143.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
567,08
Экономия при брони: -23,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
143.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
572,44
Экономия при брони: -24,29 грн