Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
12.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -48,40 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
32.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
573,09
Экономия при брони: -38,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
101.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
107.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
560,53
Экономия при брони: -34,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
109.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
554,14
Экономия при брони: -29,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 11 мин
Полтава, ул. Европейская, 147
126.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Полтава, ул. Алмазная, 5
127.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
555,11
Экономия при брони: -26,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
129.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
562,50
Экономия при брони: -26,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
137.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
137.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Александрия, просп. Соборный, 92
137.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
176.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
559,63
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, ул. Золочевская, 12
190.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
606,01
Экономия при брони: -25,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Харьков, просп. Славы, 1
190.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
574,10
Экономия при брони: -38,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
191.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
556,51
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Соборности, 3
191.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
541,97
Экономия при брони: -20,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
193.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
579,39
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
195.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
595,14
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
196.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,43
Экономия при брони: -38,68 грн