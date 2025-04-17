Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
559,85
Экономия при брони: -28,52 грн
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Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
647,76
Экономия при брони: -37,82 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
609,94
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Свободы, 15/1
125.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
613,50
Экономия при брони: -32,52 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Ирпень, ул. Центральная, 2-А
131.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -36,90 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
131.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
534,00
Экономия при брони: -10,68 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
133.0 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Зодчих, 40
135.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
614,13
Экономия при брони: -34,04 грн
Аптека низких цен
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
159.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
550,16
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека копейка
Ромны, ул. Руденко, 23
174.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
570,47
Экономия при брони: -20,23 грн
Аптека низких цен
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
203.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
565,68
Экономия при брони: -29,37 грн
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
205.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
206.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -36,90 грн
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
206.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma