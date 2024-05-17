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Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №10 - Львов (265261) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
491,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
634,99
Экономия: -130,18 грн
504,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
662,99
Экономия: -158,18 грн
504,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (4)
535,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
626,99
Экономия: -122,18 грн
504,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
418,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
541,35 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
482,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
520,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
529,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (2)
590,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (2)
575,99
Экономия: -71,18 грн
504,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
467,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (5)
591,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Максимовича, 9
Всего: упаковка (1)
541,35 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
544,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
545,81
Экономия: -37,75 грн
508,06 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 477
Всего: упаковка (1)
621,30 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -83,18 грн
504,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
623,99
Экономия: -119,18 грн
504,81 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
Всего: упаковка (2)
574,99
Экономия: -70,18 грн
504,81 грн