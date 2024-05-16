Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОЧИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИЦефалоспорины третьего поколенияЦефподоксимАуроподоксЦены в аптеках

Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №10 - Киев (265261) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
562,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
568,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
617,01
Экономия: -107,27 грн
509,74 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
813,60
Экономия: -332,00 грн
481,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
439,34
Экономия: -33,30 грн
406,04 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
453,93
Экономия: -46,89 грн
407,04 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
596,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (2)
573,14
Экономия: -64,44 грн
508,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
546,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
591,62
Экономия: -81,98 грн
509,64 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
437,68
Экономия: -24,74 грн
412,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
394,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
418,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
490,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: упаковка (1)
520,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
624,25
Экономия: -114,51 грн
509,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
490,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
618,41
Экономия: -108,67 грн
509,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (2)
507,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
571,86
Экономия: -63,72 грн
508,14 грн