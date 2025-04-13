Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
609,36
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
616,77
Экономия при брони: -35,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
641,32
Экономия при брони: -31,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 15/1
9.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
534,00
Экономия при брони: -10,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
11.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
602,53
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
18.3 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 2-А
20.9 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
77.5 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
575,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
78.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
533,32
Экономия при брони: -21,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-А
78.4 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
124.2 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
125.6 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma
553,38
Экономия при брони: -22,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
134.7 км
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Aurobindo Pharma