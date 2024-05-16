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Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №10 - Харьков (265261) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
530,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
530,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
591,56
Экономия: -83,15 грн
508,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
505,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
614,82
Экономия: -105,73 грн
509,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
598,19
Экономия: -88,95 грн
509,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
530,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
530,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
530,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
530,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
570,90
Экономия: -63,28 грн
507,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
530,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
509,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
553,33
Экономия: -43,76 грн
509,57 грн