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Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер в картонной упаковке, №28 - Харьков (174270) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
585,37
Экономия: -29,57 грн
555,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
571,78
Экономия: -39,17 грн
532,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
742,24 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), блистер (1)
563,34 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (1)
570,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -62,97 грн
510,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
567,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
676,45
Экономия: -29,69 грн
646,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (5), блистер (1)
579,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
683,46
Экономия: -30,81 грн
652,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
570,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: блистер (1)
577,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
566,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2), блистер (1)
563,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2), блистер (1)
775,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
743,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
560,99
Экономия: -50,97 грн
510,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
570,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
561,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
569,14 грн