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Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер в картонной упаковке, №28 - Днепр (Днепропетровск) (174270) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
721,30
Экономия: -42,24 грн
679,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
572,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
724,76
Экономия: -45,70 грн
679,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
572,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
682,91
Экономия: -36,15 грн
646,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
572,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
572,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
725,03
Экономия: -45,97 грн
679,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
572,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
710,84
Экономия: -31,78 грн
679,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
572,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
572,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
572,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
572,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
572,30 грн