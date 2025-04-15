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Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Запорожье
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Доступно в 1 аптеках в Запорожье
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
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В городах рядом
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
64.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,20
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
68.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 2
71.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
136.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,24
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
136.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
187.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,90
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 54 мин
Кременчуг, ул. Врача Парнеты, 10
187.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1441,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 77
188.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
197.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
199.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
225.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
227.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
231.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
256.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
257.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
280.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 54 мин
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
284.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1475,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 110
286.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,50
грн
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