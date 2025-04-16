Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1480,66
грн
Забронировать
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,90
грн
Забронировать
Виола
Открыто
Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
109.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1507,10
грн
Забронировать
Виктория
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1507,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
123.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
148.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,24
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
149.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
174.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
175.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
176.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
241.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бершадь, ул. Будкевича, 7
243.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1482,25
грн
Забронировать
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
254.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1506,70
Экономия при брони:
-23,48 грн
1483,22
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 110
255.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,50
грн
Забронировать
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
255.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1483,84
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
260.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,90
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню