Киев
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)

Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,82 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1474,86
Экономия при брони: -10,39 грн
1464,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1527,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1465,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1474,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,90 грн
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1466,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1480,39 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:30
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
15.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1475,30 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1493,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1528,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Щирец, пл. Рынок, 13-А
24.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1474,70 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1493,97
Экономия при брони: -0,24 грн
1493,73 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Городок, ул. Перемышльская, 6
27.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1447,20 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1486,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 55
37.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,24 грн
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