Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 35 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1501,24
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,06
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1487,85
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
5.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1473,18
Экономия при брони:
-14,89 грн
1458,29
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1480,74
Экономия при брони:
-25,05 грн
1455,69
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
6.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
6.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1537,79
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1487,86
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
7.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
7.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1489,47
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
7.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Макеевская, 7
8.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
8.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Милютенко, 12-А
8.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Северная, 34
8.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Гродненская, 1/35
8.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
8.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,20
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню