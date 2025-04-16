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Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Кривой Рог
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Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,24
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,90
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
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Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1526,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
106.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
109.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,90
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Врача Парнеты, 10
131.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1441,26
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 77
132.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
133.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,20
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
137.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
137.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
140.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
146.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
147.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
159.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1480,66
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
161.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1497,75
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 110
184.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
184.4 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1480,13
грн
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