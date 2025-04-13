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Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Харьков
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
130.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
145.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
191.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,80
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
195.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1518,20
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Врача Парнеты, 10
225.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1441,26
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
228.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,90
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1552,90
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шостка, ул. Свободы, 21
285.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1500,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
304.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1475,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
305.9 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1477,58
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1544,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
306.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1481,23
Экономия при брони:
-17,01 грн
1464,22
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
307.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1466,38
Экономия при брони:
-7,87 грн
1458,51
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
307.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1475,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
309.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1452,68
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1450,63
грн
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