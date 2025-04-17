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Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Гексаксим вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b, полиомиелита и заболеваний вызванных Haemophilus типа B (Hexaximvaccine for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b, polio and diseases caused by Haemophilus Type B)
Чернигов
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Доступно в 2 аптеках в Чернигов
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Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
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В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1448,22
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1537,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1484,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,84
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
115.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1525,27
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1476,28
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1466,16
Экономия при брони:
-0,69 грн
1465,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1477,13
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
123.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1485,09
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
123.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Макеевская, 7
124.5 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
126.3 км
Гексаксим суспензия для инъекций 1 доза шприц 0.5 мл №1
Sanofi Pasteur
1516,15
грн
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