Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)БетаметазонБетазонЦены в аптеках

Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Киев (196820) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
78,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
77,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
77,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -9,68 грн
68,82 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
78,00
Экономия: -6,24 грн
71,76 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
80,44
Экономия: -9,02 грн
71,42 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
75,19 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (5)
84,46
Экономия: -15,64 грн
68,82 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
70,20 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -12,84 грн
71,62 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (3)
84,46
Экономия: -15,64 грн
68,82 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
84,46
Экономия: -15,64 грн
68,82 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -9,46 грн
75,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
83,71
Экономия: -14,89 грн
68,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
78,77 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (6)
83,25
Экономия: -14,43 грн
68,82 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (3)
84,46
Экономия: -15,64 грн
68,82 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
83,71
Экономия: -14,89 грн
68,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
64,35 грн