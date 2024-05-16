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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Харьков (196820) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -15,65 грн
68,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -8,69 грн
68,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (3)
84,46
Экономия: -15,65 грн
68,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -6,69 грн
68,81 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (3)
80,99
Экономия: -12,18 грн
68,81 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
77,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (1)
81,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (2)
78,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (1)
77,50 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (2)
77,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
81,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
81,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
81,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (2)
81,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
Всего: упаковка (2)
77,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (2)
84,46
Экономия: -15,65 грн
68,81 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -15,65 грн
68,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -15,65 грн
68,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (2)
75,19 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
84,40
Экономия: -16,50 грн
67,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -12,18 грн
68,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
71,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
80,43
Экономия: -11,62 грн
68,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
78,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Всего: упаковка (3)
83,50
Экономия: -14,69 грн
68,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
71,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
79,99
Экономия: -11,18 грн
68,81 грн