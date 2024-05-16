Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 30 г, №1 - Харьков (196820) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Харьков, просп. Науки, 38
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, проезд Стадионный, 17-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Астарта
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Сатурн-фарм
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Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
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Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
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Астарта
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Харьков, ул. Шариковая, 37
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Аптека
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Красноград, ул. Шиндлера, 87
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Красноград, пл. Базарная, 18
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Лозовая, ул. Благовещенская, 13
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Полтава, ул. Мира, 9
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Полтава, просп. Мира, 30-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Подорожник
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 60-А
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Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Мед-сервис
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Аптека бам
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Полтава, ул. Алмазная, 6/11