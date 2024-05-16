Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)БетаметазонБетазонЦены в аптеках

Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Киев (190600) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
48,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
48,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
49,82 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (17)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
45,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Голосеевский, 15
Всего: упаковка (1)
43,54 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
51,30
Экономия: -9,00 грн
42,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (2)
50,11
Экономия: -8,28 грн
41,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -7,07 грн
41,83 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
51,33
Экономия: -5,75 грн
45,58 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
48,60
Экономия: -6,77 грн
41,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45-А/2
Всего: упаковка (1)
39,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
45,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
46,93
Экономия: -5,10 грн
41,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -7,07 грн
41,83 грн