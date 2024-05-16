Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫРАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯРастворы для парентерального питанияАминокислотыАминоплазмаль Б. Браун 10% ЕЦены в аптеках

Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл, №10 - Киев (230221) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
3618,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
3796,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
3667,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
3618,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: флакон (7)
3436,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: флакон (9)
3443,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: флакон (7)
3373,70
Экономия: -192,50 грн
3181,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
3618,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: флакон (3)
3453,60
Экономия: -272,40 грн
3181,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
3618,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
3618,20 грн