Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1224,00
Экономия при брони: -13,70 грн
1210,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1233,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1121,82 грн
D.s.
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1224,00
Экономия при брони: -13,70 грн
1210,30 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1224,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,54 грн