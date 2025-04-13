Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 370 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1236,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1030,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1125,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1201,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1028,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1233,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1299,13
Экономия при брони: -75,28 грн
1223,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1119,34
Экономия при брони: -87,59 грн
1031,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1123,38
Экономия при брони: -53,85 грн
1069,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1272,93
Экономия при брони: -49,08 грн
1223,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
112,74
Экономия при брони: -5,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1116,50
Экономия при брони: -46,97 грн
1069,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн