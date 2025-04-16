Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1292,12
Экономия при брони: -68,27 грн
1223,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1127,57
Экономия при брони: -62,92 грн
1064,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1130,95
Экономия при брони: -61,18 грн
1069,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1202,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
447,76
Экономия при брони: -19,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1145,44
Экономия при брони: -52,40 грн
1093,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1149,72
Экономия при брони: -56,68 грн
1093,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн