Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1084,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1075,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1081,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1031,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1076,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1046,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1030,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1079,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1112,88
Экономия при брони: -43,12 грн
1069,76 грн