Герпевир® порошок для раствора для инъекций (Herpevir powder for solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1147,40
Экономия при брони: -77,63 грн
1069,77 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1030,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1104,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1144,77
Экономия при брони: -75,24 грн
1069,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
775,74
Экономия при брони: -30,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
677,31
Экономия при брони: -38,52 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1037,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Герпевир® порошок для раствора для инъекций 250 мг флакон №10
Корпорация Артериум
1211,50 грн