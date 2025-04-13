Биолектра Магнезиум Фортиссимум (Biolectra® Magnesium Fortissimum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
388,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
371,43
Экономия при брони: -29,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
388,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
405,13
Экономия при брони: -23,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
393,30
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
388,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Биолектра Магнезиум Фортиссимум таблетки шипучие туба №10
Alpen Pharma AG